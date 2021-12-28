السيسي: الجاموس بتاعنا كان بيجيب 5 كجم لبن دولة خدته بقى يجيب 25 كجم

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم الإنتاج الحيواني في مصر وتحسين السلالات الموجودة داخل الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: الجاموس بتاعنا ده دولة خدته عملت ليه تعديل وراثي كان بيطلع 5 و6 كجم لبن رجعته بيجيب 25 كجم لبن.

وتابع الرئيس: طيب إحنا مش قادرين نخلي الجاموس ده موجود مع الناس أنا أوزع من ده وأدفع دعم للتحول ده، أيوه، لأن أنا هغير حياتك، كنت بتطلع 5 كيلو دلوقت هتطلع 25 كيلو في اليوم.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.