انتقادات شديدة.. "برلمانية النور" لوزير التعليم: الوزارة مش مؤمنة بمشروعك

12:37 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
انتقادات شديدة.. "برلمانية النور" لوزير التعليم: الوزارة مش مؤمنة بمشروعك

أحمد خليل خير الله

كتب- مصراوي:

وجه النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، انتقادات شديدة إلى وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة، موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وقال خليل إن الوزير مهتم بشكل العملية التعليمية وليس المضمون، مع عدم اقتناع وإيمان القائمين على العملية التعليمية مع الوزير بمشروعه.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب أن الوزير لا يعلم جيدًا احتياج التعليم في مصر، وأهالي الطلاب يشعرون بسرطان التعليم.

أحمد خليل خير الله وزير التعليم حزب النور مجلس النواب طارق شوقي

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