رئيس النواب: 6 قواعد بجلسة مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التعليم

كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة تبيهات إلى الأعضاء، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن قواعد مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التربية والتعليم.

وقال رئيس المجلس إن المناقشة ستجرى وفقًا للائحة الداخلية للمجلس على النحو التالي:

أولًا: مدة الحديث، ستكون دقيقتَين، وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة.

ثانيًا: سيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة.

ثالثًا: عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك.

رابعًا: سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع إلى رد الوزير على تلك الأدوات.

خامسًا: رد الوزير سيكون بصورة مجملة، ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته.

سادسًا: من يتم النداء عليه؛ لن يتم النداء عليه مرة أخرى.