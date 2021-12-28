توجيه من السيسي للحكومة بشأن أسعار الأسمدة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حكومة إجراءات الحكومة من أجل القضاء على الفساد وحماية موارد الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: النهاردة بنعمل إجراء علشان التسعير للأسمدة ويكون في سعر مناسب للزراعة في مصر.

وأضاف الرئيس: نظم الري والزراعة الحديثة تخلي كمية السماد المستخدمة أقل كتير من المستخدم في الأوضاع الحالية ويقلل نحو 40% أو 50% وبالتالي هنوفر ونقدر نصدر للخارج.

وأكد: بتكلم في تسعير منتج السماد ولازم نكلم الناس على ترشيد الاستخدام في الأسمدة من خلال نظم الري الحديثة، ما يوفر السماد ويقلل استخدام المياه ويقلل التلوث.

وواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي: بالتالي عايز تصدر وتلبي احتياجات السوق واللي فيها الأسعار مدعومة وبقى الرقم تقريبا تلت قيمة التكلفة والسعر الحقيقي في العالم بالنسبة للأسمدة.