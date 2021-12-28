السيسي: الناس بنت على أراضي شركات قطاع الأعمال فلل وشاليهات

11:19 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي: الناس بنت على أراضي شركات قطاع الأعمال فلل وشاليهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قائلا: يا هشام.. أنت أكتر واحد شوفته في قطاع الأعمال حريص على الإصلاح.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: مش أنت جيت قولتلي الناس بنت على أراضي شركات قطاع الأعمال فلل وشاليهات وبيوت، مش ده حصل.

وتابع الرئيس: كل حتة أرض جنب المصنع تتاخد ويتبني عليها مساكن للعمال، وماله، لكن كل حاجة تبقى بحساب، مش كل حاجة من غاز وكهرباء ومياه على الشركة.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مصنع اليوريا ونترات الأمونيا محافظة أسوان

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