"رياضة النواب": السيسي غير وجه الحياة بالصعيد.. و"حياة كريمة" حققت طفرة لمراكز الشباب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على تنظيم عدد من الزيارات لمراكز الشباب بمحافظات الصعيد، وذلك للعمل على دعمها وتذليل كافة المشكلات التي تواجه الشباب.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير وجه الحياة في الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التي ستساهم في توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يعكس مدى الجهود الكبيرة والإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مشروعات "حياة كريمة"، حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

من جهة أخرى طالب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وزير الشباب مد اللجنة بالخريطة الإنشائية لجميع مراكز الشباب المدرجة، والتي سيتم إدراجها خلال الأربع سنوات القادمة حتى يكون هناك تفرغ لمناقشة الاستراتيجيات الأخرى.

من جانبه علق الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة على حديث النائب خالد بدوي، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإرسال الخطة وتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب، وسيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور نواب المجلس للتعرف على المواقف الإنشائية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات.