​الزراعة: تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين

10:32 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
​الزراعة: تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، قطاع الزراعة بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والمهندس رجب شحات غنيم مدير عام الإدارة العامة للإرشاد وجهاز المكافحة بالمديرية.

وتجول الشناوي قرية جنزور بمركز بركة السبع، وتلاحظ أنها بحالة جيدة، مؤكداً الترصد المستمر لمتابعة دودة الحشد الخريفية، وتلاحظ وجود بعض عيدان الذرة المتناثرة في الزراعات وتم التنبيه بالإزالة الفورية لها؛ حيث تعتبر من مسببات انتشار دودة الحشد للعروة الجديدة.

ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إلى المتابعة المستمرة، ورصد أية حالة تعدٍّ واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أية مساحات زراعية وتسجيل المخالفة بالرقم القومي.

ورصد الشناوي حركة صرف الأسمدة من اليوريا والنترات، مؤكدًا تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، وتابع حلقة تجميع القطن وزيارة صوب الشتلات الموجودة بمديرية الزراعة، وعقد اجتماعًا مع العاملين بالمديرية والتقى بعض المزارعين.

وزارة الزراعة الأسمدة قطاع الخدمات عباس الشناوي

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