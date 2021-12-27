زوجي أصغر مني ويريد الإنجاب هل أعرض عليه الزواج؟ مبروك عطية يرد (فيديو)

08:55 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
زوجي أصغر مني ويريد الإنجاب هل أعرض عليه الزواج؟ مبروك عطية يرد (فيديو)

الدكتور مبروك عطية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، سؤالًا عبر قناته في "يوتيوب": "تزوجت وأنا لا أنجب، وزوجي أصغر مني وخايفة يتجوز علشان يخلف ويتغير عليا؟".

ورد عطية: "إذا كان موضوع الأولاد في دماغه يقعد قدام طبق الملوخية يقول آه لو الواحد مخلف كان أكله.. أهو ده نكد"، مضيفًا: "قوليله روح اتجوز وهات محمد، ويمكن يتجوز لا يجيب محمد ولا حسنين".

وأضاف: "إذا كان موضوع الأولاد مش شاغله فلا تعرضي عليه يتجوز ونصيحة مني ميتجوزش لأن إحنا قبل إنجاب العيال الهدف الأساسي والأولاني من الزواج هو غض البصر وتحصين الفرج، علشان يستقر ويستمتع ويبعد عن الحرام".

وقال: "بمجرد ما تولديله أصبح اسمه أب وليس زوج"، وأضاف: "متعرضيش عليه، هو اختارك لو مشغول بالعيال يروح يتجوز مع نفسه".

مبروك عطية الإنجاب الزواج

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