حدث في 8 ساعات| موعد موجة البرد وتوجيه جديد من التموين والسيسي يشهد على عقد زواج

08:57 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| موعد موجة البرد وتوجيه جديد من التموين والسيسي يشهد على عقد زواج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أولها إعلان الأرصاد موعد موجة جديدة من الطقس السيء، والرئيس السيسي يشهد على عقد زواج ابنة عدلي منصور، وتوجيه جديد من "التموين" لضبط منظومة صرف السلع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- موجة عدم استقرار 4 أيام.. القاهرة مهددة والأمطار غزيرة في هذه المناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر.

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- صور.. الرئيس السيسي يشهد على عقد زواج ابنة عدلي منصور

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، أمس، عقد قران ياسمين ابنة رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور.

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- مسؤولية جنائية.. توجيه جديد من "التموين" لضبط منظومة صرف السلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا بأنه في حال استخدام اسم المستخدم (user name) والرقم السري،(password) الخاصَّين بأي مسؤول حاسب آلي من شخص غيره بعلمه، يتحمل المسؤولية القانونية الجنائية والإدارية عن ذلك، وهو النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة التموينية (السيستم).

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- "دفنته بإيدي والكروت موجودة في كل مكان".. مدير الموظف المنتحر يكشف تفاصيل الواقعة لمصراوي

أثارت تفاصيل انتحار موظف كول سنتر في شركته بالتجمع الخاص حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت صرح فيه زميلته بالعمل ومطلقته، أن الانتحار كان نتيجة تعرض الموظف لضغوط نفسية في العمل بسبب معاملة مديريه وعدم حصوله على نصيبه من الأرباح السنوية (البونص).

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- الأرصاد: حبات برد على القاهرة.. وأمطار غزيرة بداية من الخميس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من يوم الخميس حتى الأحد المقبل.

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