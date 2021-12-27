مسؤولية جنائية.. توجيه جديد من "التموين" لضبط منظومة صرف السلع

02:39 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
مسؤولية جنائية.. توجيه جديد من "التموين" لضبط منظومة صرف السلع

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا بأنه في حال استخدام اسم المستخدم (user name) والرقم السري،(password) الخاصَّين بأي مسؤول حاسب آلي من شخص غيره بعلمه، يتحمل المسؤولية القانونية الجنائية والإدارية عن ذلك، وهو النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة التموينية (السيستم)، مشددًا على مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التموين، عدم إخلاء طرف أي مسؤول حاسب آلي انتهت خدمته أو تم نقله لعمل غير عمله كمسؤول حاسب آلي، إلا بعد التأكد من اتخاذ إجراءات إيقاف اليوزرنيم (user name) الخاص به.

وتضن التوجيه إلزام كل مسؤول حاسب آلي بالحفاظ على سرية اليوزرنيم (user name) والباسوورد (password) الخاصَّين به، ويلتزم كل مسؤول حاسب آلي باستخدام اليوزرنيم (user name) والباسوورد (password) الخاص به بشخصه دون السماح لغيره بذلك؛ بحيث يلتزم مسؤول المديرية تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في حالة انتهاء خدمة أي مسؤول حاسب آلي لأي سبب أو إيقافه عن العمل أو نقله لعمل غير عمله كمسؤول حاسب آلي، بإخطار الوزارة فورًا لإيقاف اليوزرنیم (user name) الخاص بمسؤول الحاسب الآلي المشار إليه، والمتابعة مع الشركة المختصة والتأكد من قيام الشركة المذكورة بإيقاف اليوزرنيم (user name) الخاص بمسؤول الحاسب الآلي المشار إلیه.

وتلتزم الإدارات المختصة بالوزارة (الرقابة والتوزيع ونظم المعلومات والتحول الرقمي) بالمتابعة مع الشركة المختصة، والتأكد من قيامها بإيقاف اليوزرنیم (user name) الخاص بمسؤول الحاسب الآلي المشار إليه.

علي المصيلحي وزير التموين منظومة صرف السلع المنظومة التموينية

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