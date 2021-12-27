موجة عدم استقرار 4 أيام.. القاهرة مهددة والأمطار غزيرة في هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار تكون على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الخميس 30 ديسمبر

يشهد طقس الخميس المقبل -أول أيام موجة عدم الاستقرار- تقلبات جوية وظواهر منها ما يلي:

أمطار رعدية

توجد أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% إلى 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد ليلا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت 31 ديسمبر و1 يناير

يشهد الطقس يومي الجمعة 31 ديسمبر والسبت 1 يناير 2022 الظواهر التالية:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وحبات برد

توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث من 50% إلى 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح

تنشط الرياح يومي الجمعة والسبت المقبلين على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

اضطراب ملاحة بحرية

تضطرب حركة الملاحة على البحر المتوسط وتبلغ سرعة الرياح 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الموج من 4 أمتار إلى 5 أمتار.

طقس الأحد 2 يناير 2022

يشهد طقس يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

نشاط رياح

تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب غرب البلاد على فترات متقطعة.