وزير الإسكان يُصدر قراراً بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

09:58 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
وزير الإسكان يُصدر قراراً بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

كتب ـ محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة).

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، بهذا القرار.

وأصدر الجزار، قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض تحت ولاية جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور ومخزن وغرف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة.​

عاصم الجزار جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إزالة مخالفات البناء

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