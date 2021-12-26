الصحة: فحص 11 مليون مواطن بالصعيد ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سي"

07:35 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الصحة: فحص 11 مليون مواطن بالصعيد ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سي"

مبادرة القضاء على فيروس "سي"

(مصراوي):

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حصاد مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في الصعيد.

وقالت الوزارة: "إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظات الصعيد خلال عام 2021 كالتالي:

- فحص 11.7 مليون مواطن.

- توفير العلاج لـ388 ألف مصاب.

- بمتوسط تكلفة 725.4 مليون جنيه.

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فيروس سي وزارة الصحة الصعيد الأمراض غير السارية

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