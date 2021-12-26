الصحة: فحص 11 مليون مواطن بالصعيد ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سي"
(مصراوي):
نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حصاد مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في الصعيد.
وقالت الوزارة: "إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظات الصعيد خلال عام 2021 كالتالي:
- فحص 11.7 مليون مواطن.
- توفير العلاج لـ388 ألف مصاب.
- بمتوسط تكلفة 725.4 مليون جنيه.
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