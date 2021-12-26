1000 فعالية ضمن "حياة كريمة".. أبرز حصاد الثقافة المصرية في 2021

(مصراوي):

استعادت وزارة الثقافة عافيتها خلال 2021 واستمرت فى تنفيذ محاور استراتيجية عملها، مواصلة نشر ألوان الإبداع بين جموع المصريين فى مختلف ربوع الوطن تحقيقا للعدالة الثقافية، وعاد الاستقرار للبرامج الفكرية والفنية التى تنظمها قطاعاتها بعد نجاح الدولة فى السيطرة على جائحة كورونا وارتفاع وعى المجتمع وإدراكه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

كما تأكدت الريادة الحضارية على المستوى الدولي من خلال توهج ألوان الثقافة والفنون المحلية فى محافل عالمية هامة ومتعددة، وبجهد دؤوب انضمت منشأت جديدة وأخرى أعيد تطويرها ورفع كفاءتها إلى منظومة العمل الثقافى لتساهم فى مكافحة التطرف الفكرى وبناء الانسان تعزيزا للقيم الايجابية.

وتوالت سلسلة اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين إلى جانب مساعى تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وفيما يلي نستعرض أبرز إنجازات وزارة الثقافة خلال عام 2021..

-حياة كريمة..

قدمت الوزارة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة 1000 فعالية فنية وفكرية وإبداعية في 52 قرية ونجع وتوابعهم بـ 3 محافظات هي أسيوط وقنا والفيوم استفاد منها "مليون" مواطن حيث تم تقديم عروض فنية للفنون الشعبية والموسيقى العربية إلى جانب الورش الأدبية والفنية والتدريبية لأبناء القرى إلى جانب اكتشاف ودعم المواهب في مجالات الآداب والفنون.

كما قام قطاع صندوق التنمية الثقافية بتزويد 59 مكتبة مدرسية في مختلف المراحل العمرية بإجمالي عدد اصدارت 11341 كتابا ضمن خطة المشاركة في المبادرة، و دشنت وزيرة الثقافة اول نموذج من كشك كتابك بساحة دار الاوبرا والذى يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ونجوع مصر وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية الى جانب وزارات الداخلية، الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ونفذته الهيئة المصرية العامة للكتاب ويهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة.

-مبادرة صناعية مصر..

تهدف المبادرة إلى تدريب الشباب من سن 18 وحتى 45 عام على الحرف اليدوية والتراثية للمساهمة في الحافظ على الحرف التقليدية وخلق جيل جديد من الحرفيين المهرة وتُنظم من خلال مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وقصور الثقافة في المحافظات حيث تم تدريب 72 شاب من خلال مركز الحرف بالفسطاط إلى جانب 670 شاب وفتاه من 12 محافظة هي الفيوم، بنى سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية،السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، المنيا، قنا والبحيرة.