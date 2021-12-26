الليلة.. التربيع الأخير يُزين سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

يشرق قمر التربيع الأخير لشهر جمادي الأولى، بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الأحد، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر يصل بعد ذلك بساعات، إلى لحظة التربيع الأخير عند الساعة 05:23 صباحا بتوقيت مكة، وسيكون قطع ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن القمر، يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادي الآخرة 1443.

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