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وقف ندب جميع مهندسي الري.. قرار عاجل من الوزارة - تفاصيل

12:40 م السبت 27 أبريل 2024

وزارة الري والموارد المائية

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عدم الموافقة على طلبات المهندسين بالوزارة والجهات التابعة لها بالندب أو النقل أو الإعارة لأي جهة غير تابعة للوزارة نظرًا للعجز الشديد في أعداد مهندسي الوزارة.

وتضمن القرار، الصادر عن الوزارة، وقف التجديد للمهندسين الذين صدرت لهم قرارات ندب أو إعارة في وقت سابق وإخطار الجهات الأخرى المنتدبين إليها بذلك.

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وزارة الموارد المائية والري مهندسي الري
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