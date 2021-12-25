مطار القاهرة يستقبل مليون و963 ألف جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مليون و963 ألف جرعة من لقاح كورونا فايزر وموديرنا، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن الشحنة وصلت على الطائرة القطرية الرحلة رقم QR8142، وتحتوي على 462 ألفجرعة من لقاح مورديرنا، ومليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر لمكافحة كورونا، وتابعت سلطات مطار القاهرة إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة داخل أرض المهبط بالمطار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.