مطار القاهرة يستقبل مليون و963 ألف جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

09:13 م السبت 25 ديسمبر 2021
مطار القاهرة يستقبل مليون و963 ألف جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مليون و963 ألف جرعة من لقاح كورونا فايزر وموديرنا، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن الشحنة وصلت على الطائرة القطرية الرحلة رقم QR8142، وتحتوي على 462 ألفجرعة من لقاح مورديرنا، ومليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر لمكافحة كورونا، وتابعت سلطات مطار القاهرة إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة داخل أرض المهبط بالمطار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

لقاح كورونا مطار القاهرة وزارة الصحة فايزر مودرنا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري| الزمالك 2- 0 غزل المحلة.. بن شرقي يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا