المركز الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا هنديا في جراحة العمود الفقري
كتب-أحمد مسعد:
يستضيف المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسحلة، خبيرا في علاج العمود الفقري بالمناظير بدون جراحة.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت: يستضيف المركز الطبي الخبير الهندي ماهشيا كانسيلا المتخصص في علاج العمود الفقري بالمناظير بدون جراحة.
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#المتحدث_العسكرى : خبير جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى ... pic.twitter.com/nto8Hk9A6m— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) December 25, 2021
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