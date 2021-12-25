المركز الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا هنديا في جراحة العمود الفقري

كتب-أحمد مسعد:

يستضيف المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسحلة، خبيرا في علاج العمود الفقري بالمناظير بدون جراحة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت: يستضيف المركز الطبي الخبير الهندي ماهشيا كانسيلا المتخصص في علاج العمود الفقري بالمناظير بدون جراحة.

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