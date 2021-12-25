وزير التنمية المحلية: تنفيذ 4119 مشروعا في قنا وسوهاج لتحسين البنية التحتية

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعض النتائج التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وفقا لتقييم البنك الدولي أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالي 4119 مشروعا في محافظتي قنا وسوهاج وثانيا إصلاحات هيكلية لتطوير الإدارة المحلية.

واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالي 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين و49% منهم من السيدات، ونجح البرنامج في توفير حوالي 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 15.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظتين تم تنفيذ حوالي 115 مشروعا بإجمالي 2.9 مليار جنيه استفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحي نقادة بقنا ومشروع صرف صحي متكامل قفط ومشروع صرف صحي متكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحي الهجارسة بسوهاج.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروعا في المحافظتين باستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كم و38 مشروع كوبري ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبري الثقافة بسوهاج بإجمالي تكلفة حوالي 371 مليون جنيه وفي مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروعا بإجمالي استثمارات 553 مليون جنيه.

وفي مجال التنمية الصناعية قال شعراوي إنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجار تطوير وتحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها لـ 6 مناطق أخرى وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 6.1 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج نفذ مجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات في سوهاج وقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الاندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة أخرى وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات في سوهاج التلي والأثاث والبصل والنسيج وفي قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم.

وقال الوزير إنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم إنفاق حوالي 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركزا تكنولوجيا و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولي تم إدراج البرنامج على منصة الأمم المتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة.

واختتم شعراوي كلمته بعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعدادا لدخول مصر الجهورية الجديدة والبالغ عددها حوالي 7 ممارسات وهي: التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ونظم إدارة الأصول وتنمية الموارد وموازنة إضافية قائمة على الأداء ودعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية.​