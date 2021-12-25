السيسي يسأل وزيرة الصناعة: ليه أصرف 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية؟
كتب- محمد نصار:
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سبب إنفاق نحو 6 مليارات جنيه كأعمال توصيل مرافق لـ 20 منطقة صناعية قائمة.
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الرئيس: إحنا بنتكلم على 6 مليارات جنيه لترفيق المناطق دي، وتحدثنا عن موضوع الترفيق وطرح الأراضي للناس وقولنا ده موضوع هيطول في مساره، وكان البديل نعمل المجمعات الصناعية الجديدة.
وتابع الرئيس: الموضوع مش منشآت بس، أنا عايز اطمن.. طيب ليه هدفع 6 مليارت جنيه في ترفيق بدل ما تقولي نعمل 5 أو 6 مجمعات جديدة.
وردت نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، قائلة: دي مناطق صناعية فيها مصانع وفي ناس بدأت تعمل إنشاءات ولكن بسبب عدم وجود البينة الأساسية الناس مش قادرة تبدأ استثماراتها.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان