السيسي يسأل وزيرة الصناعة: ليه أصرف 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية؟

كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سبب إنفاق نحو 6 مليارات جنيه كأعمال توصيل مرافق لـ 20 منطقة صناعية قائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الرئيس: إحنا بنتكلم على 6 مليارات جنيه لترفيق المناطق دي، وتحدثنا عن موضوع الترفيق وطرح الأراضي للناس وقولنا ده موضوع هيطول في مساره، وكان البديل نعمل المجمعات الصناعية الجديدة.

وتابع الرئيس: الموضوع مش منشآت بس، أنا عايز اطمن.. طيب ليه هدفع 6 مليارت جنيه في ترفيق بدل ما تقولي نعمل 5 أو 6 مجمعات جديدة.

وردت نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، قائلة: دي مناطق صناعية فيها مصانع وفي ناس بدأت تعمل إنشاءات ولكن بسبب عدم وجود البينة الأساسية الناس مش قادرة تبدأ استثماراتها.