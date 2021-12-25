قضي رأس السنة بـ30 جنيهًا.. ننشر قائمة بأرخص أماكن الاحتفال بالكريسماس

كتب- يوسف عفيفي:

يستعد كثير من المصريين للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة في أفضل وأرخص الأماكن في مصر والتي تتماشى مع دخلهم.

ويبحث الكثير من المواطنين، عن أماكن متعددة لقضاء ليلة رأس السنة واحتفالات الكريسماس، والتي يمكن الخروج إليها في ليلة رأس السنة.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أفضل وأرخص الأماكن للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة:

كورنيش النيل:

يعتبر من أشهر الأماكن في القاهرة. ويمكن الذهاب إليه لقضاء ليلة جميلة واستقبال العام الجديد وركوب المراكب النيلية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم.

برج القاهرة:

يعد برج القاهرة من أفضل وأرخص الأماكن التي تحتفل برأس السنة الميلادية 2022 إذ تبلغ سعر تذكرة دخول المصريين إلى هناك نحو 30 جنيها، أما الأطفال تحت سن 6 سنوات فيمكن الدخول بدون تذكرة.

باخرة في النيل:

يمكن الذهاب إلى باخرة النيل كذلك لقضاء ليلة رأس السنة مع بعض العروض الترفيهية المتنوعة من الساعة الثامنة مساءً، وحتى الثانية صباحاً بسعر يتراوح من 250 إلى 600 جنيه للتذكرة.

الأهرامات:

من أشهر وأهم المناطق السياحية في مصر والعالم، والتي يمكن زيارتها نظراً لوجود الكثير من المطاعم والكافيهات السياحية والشعبية التي تم إضافتها مؤخراً من جانب وزارة السياحة.

الحدائق العامة:

يمكن للكثير من الأشخاص الذهاب إلى الحدائق العامة في ليلة رأس السنة للاستمتاع بتلك الأجواء المميزة والرائعة.

وتعتبر الحدائق العامة من أرخص الأماكن التي يمكن الخروج إليها في ليلة رأس السنة، ومن أشهر تلك الحدائق، حديقة الأورمان والأزهر والأسماك إلى جانب حديقة الحرية وغيرها.

الحسين وشارع المعز:

منطقة الحسين وشارع المعز. وهي من أفضل المناطق للخروج والاحتفال بليلة رأس السنة والتي تعتبر كذلك من أرخص الأماكن والغير المكلفة.

داون تاون قطامية:

يمكن الاستمتاع بأعياد الميلاد وليلة رأس السنة بالذهاب إلى مول داون تاون قطامية، والذي يحوي أكثر من 130 محلا و50 مطعم وكافيه إلى جانب الأماكن العديدة المتاحة للتصوير المجاني.

سيتي ستارز مول:

يحتفل مول سيتي ستارز مول، بأعياد الكريسماس ورأس السنة ليقيم شجرة عيد الميلاد في منتصف المول بأعلى ارتفاع، إضافةً إلى أجواء الكريسماس الأخرى مثل بابا نويل والغزلان كذلك النجوم والأجراس وغيرها.