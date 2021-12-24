الرؤية والإنجاز.. استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان خلال 7 سنوات

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(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152 مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا.

وذكر الكتاب أن الدولة المصرية وضعت رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصرى، حيث إنه المحور الرئيسى لعملية التنمية الشاملة؛ حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التى تقوم بعملية تطوير القدرات.

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