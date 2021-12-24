حدث ليلاً| المركزي: تدابير كورونا كلفت 9 مليارات جنيه.. والطقس صقيع وأمطار

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

بسبب اضطهاد مسلمي الأويجور.. بايدن يوقع قانونا يعاقب الصين

وقع الرئيس جو بايدن اليوم الخميس، على قانون يحظر استيراد السلع من منطقة شينجيانج الصينية ما لم تثبت الشركات أنها ليست مصنوعة عن طريق العمل القسري ، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات حول معاملة بكين لأقلية الأويجور في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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نادر سعد: المواطن لن يضطر للذهاب للعاصمة الإدارية للحصول على الخدمات

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطن لن يضطر للذهاب للعاصمة الإدارية لتأدية أي خدمة له.

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وكيل البنك المركزي: تدابير كورونا كلفت القطاع المصرفي 9 مليارات جنيه

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي والمساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إنه خلال جائحة كورونا، كانت استجابة البنك المركزي سريعة، وظهر ذلك بوضوح من خلال التدابير الاحترازية التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، للتعامل مع وضع الجائحة ابتداءا من مارس 2020.

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الطقس صقيع وأمطار.. والحرارة 8 درجات في هذه المنطقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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"مش عايزين نستفز الناس".. التموين: 500 شخص تقدموا لشراء سيارة بـ 12 مليون جنيه

أكد اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أهمية الاحتفاظ بالقيم المجتمعية.

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ألمانيا: التحقيق مع رجل حجز 150 موعدا لتطعيم كورونا وأصاب النظام بالشلل

تحقق الشرطة الألمانية مع رجل من العاصمة برلين متهم بحجز عدد كبير جدا من المواعيد في مركز لتطعيم كورونا ما أصاب النظام هناك بالشلل على مدار ساعات.

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لطلاب أولى وثانية ثانوي.. شوقي يحسم نظام الأسئلة لامتحانات الترم الأول

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الأسئلة المقالية بامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

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مُستوطنون يُهاجمون المنازل بنابلس والمساجد تحث الفلسطينيين على التصدي لهم

هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في بلدة برقة بمحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين منذ نحو أسبوع.

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