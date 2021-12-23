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بسبب اضطهاد مسلمي الأويجور.. بايدن يوقع قانونا يعاقب الصين

11:51 م الخميس 23 ديسمبر 2021
بسبب اضطهاد مسلمي الأويجور.. بايدن يوقع قانونا يعاقب الصين

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس جو بايدن اليوم الخميس، على قانون يحظر استيراد السلع من منطقة شينجيانج الصينية ما لم تثبت الشركات أنها ليست مصنوعة عن طريق العمل القسري ، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات حول معاملة بكين لأقلية الأويجور في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تمرير مشروع القانون بالإجماع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، ما كشف عن اصطفاف كلا من الجمهوريين والديمقراطيين إلى حد كبير ضد سياسة الصين رغم انقسامات واشنطن الحزبية العميقة حول معظم القضايا الرئيسية.

وقالت بلومبرج إن الدافع وراء هذا الإجراء هو القلق بشأن اضطهاد مسلمي الأويجور في منطقة تحتل مكانة رئيسية لسلاسل التوريد في العالم. يشار إلى ان شينجيانج هي مصدر للقطن المستخدم في صناعة الملابس وهي موقع رئيسي لإنتاج البولي سيليكون المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية ، والذي يعتبر بدوره حاسما في التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ويمكن أن يشكل القانون الجديد تحديا كبيرا للمؤسسات الأمريكية وغيرها من الشركات التي تستورد مواد من شينجيانج للمنتجات المستخدمة في الولايات المتحدة حتى قبل أن يوقع بايدن على مشروع القانون .

جو بايدن منطقة شينجيانج الصينية الصين مسلمي الأويجور

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