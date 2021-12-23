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ألمانيا: التحقيق مع رجل حجز 150 موعدا لتطعيم كورونا وأصاب النظام بالشلل

10:07 م الخميس 23 ديسمبر 2021
ألمانيا: التحقيق مع رجل حجز 150 موعدا لتطعيم كورونا وأصاب النظام بالشلل

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ):

تحقق الشرطة الألمانية مع رجل من العاصمة برلين متهم بحجز عدد كبير جدا من المواعيد في مركز لتطعيم كورونا ما أصاب النظام هناك بالشلل على مدار ساعات.

وأعلنت إدارة الشرطة في الشرق والادعاء العام اليوم الخميس أنه يعتقد أن الرجل حجز مواعيد للتطعيم 150 مرة عبر نظام الحجز في المركز، وأشارت إلى أن الرجل، 31 عاما، كان يترك بيانات خاطئة.

وتم إغلاق نظام الحجز يوم الأحد الماضي في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الخامسة بعد الظهر ولم يتم تنفيذ المواعيد في تلك الفترة.

وفتشت الشرطة مسكن الرجل صباح اليوم الخميس وضبطت أجهزة تقنية معلومات وهواتف نقالة، وذكرت أنها استجوبت الرجل وألزمته بترك بياناته.

وتحقق السلطات مع الرجل بتهمة تخريب جهاز الكمبيوتر.

من جانبه، قال مدير الدائرة المحلية، دانيل كورت، إن التعطيل المتعمد لعروض التطعيم له تأثيرات على كل السكان ويمكن أن يتسبب في بعض الحالات إلى تداعيات صحية خطيرة.

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