​نقيب الفلاحين: 5 أسباب تجعل تسعير القصب لا يتناسب مع التكلفة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة التموين، رفع سعر توريد القصب إلى 810 جنيهات للطن بزيادة 90 جنيهًا؛ وعلى الرغم من الارتفاع رفض الفلاحين التسعير الجديد مطالبين برفعه إلى ألف جنيه.

وقال الدكتور أيمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشكلة تكمن في حساب تكلفة الفدان لأول زراعة حيث يكون بيع الإنتاجية 33 ألف جنيه، بينما يتكلف الفدان الواحد 25 ألف جنيه لأنه أول محصول ويقل كل عام، ما يزيد الربحية لتصل إلى 8 آلاف جنيه في الفدان.

وأضاف حسني لـ"مصراوي" أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح من 35 إلى 40 طنًا، موضحًا أن تعميم الشتلات الجديدة قد يزيد الإنتاجية من 55 إلى 60 طنًا حسب كل قدرة مزارع على تنفيذ الزراعة والحصاد السليم، لافتًا إلى أن مكسب الفدان قد يرتفع إلى 15 ألف جنيه للفدان، ولا يقارن بأي محصول أخر.

ونوه مدير المعهد، إلى أن زراعة محصول القصب للموسم المقبل ستكون في منتصف الشهر الجاري، عبر انتظار الكسر من شهر يناير ليبدأ موسم الزراعة، لافتًا إلى أن المساحة الكلية لمحصول القصب بلغت 320 ألف فدان، يتم توريد 210 آلاف منها لمصانع وشركات السكر بسعر 810 جنيهات للطن.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في معهد المحاصيل السكرية تعمل على تعميم تجربة الشتلة التي تضاعف من إنتاجية الفدان بفارق 15 طنًا على نفس وحدة المساحة، ما يعوض المزارع بفارق سعر هذه الكمية ويخفض إنتاجية بمقدار 30% من الأسمدة والمياه باستخدام سبل الري الحديث، وهي المشكلات الأساسية التي تواجه المزارع.

ويمثل القصب محصولاً استراتيجيًا حيث يمثل العمالة الكثيفة والبالغة بحسب أخر إحصائية 8 ملايين مزارع، بجانب قيام 12 صناعة وحرفة.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة والحرة وارتفاع أسعار الكهرباء والسولار والأيدي العامله والمبيدات، لا يتناسب مع حجم التسعير التي حددته الدولة متمثلة في وزارة التموين لا يليق بالتكلفة.

وأضاف صدام في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن اللجنة المصغرة لمراجعة أسعار المحاصيل؛ لم تحقق ما طالب به الفلاحين في محصول القصب، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى مراجعة على أرض الواقع.

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