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بعد قليل من أسيوط.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بالصعيد

10:16 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
بعد قليل من أسيوط.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بالصعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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