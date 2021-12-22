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كورونا في 24 ساعة| 47 وفاة في مصر.. وإسرائيل تسجل أول وفاة بـ"أوميكرون"

06:41 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| 47 وفاة في مصر.. وإسرائيل تسجل أول وفاة بـ"أوميكرون"

أرشيفية

كورونا في 24 ساعة أميكرون الوضع الوبائي في مصر

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