Masrawy logo white

روسيا: "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يحميان من سلالة أوميكرون

05:34 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
روسيا: "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يحميان من سلالة أوميكرون

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - أ ش أ

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على حماية السكان من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".

وقال موراشكو - خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء - : "إن التطعيم بلقاح (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح (سبوتنيك لايت) يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة أوميكرون"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة الروسية درست ميزات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.

وأضاف: "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا، وقد درس أطباؤنا سمات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي يسببها "أوميكرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في 9 ديسمبر الجاري هاتفيًا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، وتم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس ومختبر وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.

من جانبه، أعلن مدير مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا يحمي من متحور "أوميكرون".

هذا المحتوى من

Asha
ميخائيل موراشكو أوميكرون فيروس كورونا زير الصحة الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا