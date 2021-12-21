روسيا: "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يحميان من سلالة أوميكرون

موسكو - أ ش أ

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على حماية السكان من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".

وقال موراشكو - خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء - : "إن التطعيم بلقاح (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح (سبوتنيك لايت) يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة أوميكرون"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة الروسية درست ميزات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.

وأضاف: "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا، وقد درس أطباؤنا سمات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي يسببها "أوميكرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في 9 ديسمبر الجاري هاتفيًا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، وتم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس ومختبر وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.

من جانبه، أعلن مدير مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا يحمي من متحور "أوميكرون".