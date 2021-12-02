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"عبدالغفار" يتفقد مستشفى العجمي.. ويشيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

06:23 م الخميس 02 ديسمبر 2021
"عبدالغفار" يتفقد مستشفى العجمي.. ويشيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

عبدالغفار يتفقد مستشفى العجمي

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، مستشفى العجمي التخصصي بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل المستشفى، وتوافر الخدمات الطبية واللوجيستية المُقدمة للمرضى.

شملت جولة الوزير غرف المرضى والرعاية المُركزة وأقسام جراحة القلب والطوارئ والعيادات الخارجية؛ بهدف التأكد من مدى التزام الأطقم الطبية والإدارية، وقيامها بأداء أعمالها على النحو المنشود.

وحرص د. عبدالغفار على الاستماع إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، موجهًا بضرورة الالتزام بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، والعمل المُكثف على مستوى كافة الأقسام.

وفي إطار متابعته لتنفيذ خطة الدولة في التصدي لفيروس كورونا المُستجد، حرص الوزير على تفقد أقسام العزل بالمستشفى والتعرف على عدد الحالات التي تستقبلها من مُصابي فيروس كورونا، واطمأن على توافر الكميات اللازمة من أسطوانات الأكسجين والأدوية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشاد الوزير بمستوى الأداء داخل المستشفى والتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر، مما انعكس على ارتفاع حالات الشفاء بين المرضى من مُصابي كورونا.

خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي مستشفى العجمي

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