وزير التموين: الشركة المصرية السودانية نواة تخلق كيان ‏اقتصادي مصري سوداني.

كتب- محمد سامي:

قال علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة الشركة المصرية السودانية بدأت في ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير اليوم الخميس، مع الوفد السوداني برئاسة الوزير فريق أول ‏ميرغني إدريس سليمان، وزير الصناعات الدفاعية السودانية، ‏والوفد المرافق له، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة، بهدف الوقوف عل ما تم بعد الإعلان عن تأسيس الشركة.

وأشار وزير ‏التموين إلى أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية المهمة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيرًا إلى أن إنشاء البورصة ‏السلعية في مصر سيساهم في تيسير الأمر أيضًا وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الوزير وجّه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها ‏للدخول بقوه إلى السوق المصري في كافة المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية، واللحوم الطازجة.