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هاني الناظر: 8 عادات خاطئة تجنبها في الشتاء

07:30 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
هاني الناظر: 8 عادات خاطئة تجنبها في الشتاء

الدكتور هاني الناظر

​كتب– أسامة علي:

‎نشر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها البعض خلال فصل الشتاء.

ونصح الناظر، عبر صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" بضرورة تجنب هذه الأشياء أثناء أيام وليالي فصل الشتاء الباردة كالتالي:

- "لا ترتدوا أي ملابس صوف على الجلد مباشرة".

- "لا تضع الكوفيات الصوف على رقبتك أو وجهك بل راعي أن تكون قطنية".

- "لا تجلس مباشرة أمام المدفأة أو أي مصدر حراري آخر، بل كن حريصًا على التواجد بعيدًا عن تلك المصادر الحرارية".

- "عند جلوسك في غرف تم تدفئتها بأجهزة تكييف أو مدفأة احرص قبل الخروج منها للشارع على وقف التدفئة لفترة مناسبة قبل الخروج حتى لا تتعرض لصدمات الهواء البارد المؤذية".

- "إياك وقلة شرب المياه بل العكس أكثر الشرب وفي حدود 3 لترات مياه في اليوم".

- "لا تغسل يديك أو وجهك بالماء البارد".

- "لا تستحم أو تتوضأ بالماء البارد بل راعي استخدام الماء الدافئ دائمًا".

- "لا تترك أي أثار لمياه على يديك أو وجهك أو حول الفم بعد غسلهم بل كن حريصًا على التجفيف جيدًا".​

هاني الناظر عادات خاطئة فصل الشتاء

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