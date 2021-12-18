الأرصاد: الحرارة أقل من صفر في هذه المنطقة.. وثلوج على مرتفعات وسط سيناء

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض منطقة كاترين، لأجواء قارسة البرودة نهارًا وليلًا صباح الاثنين المقبل.

وأضاف بيان من الأرصاد، أنه من المتوقع هطول ثلوج على مرتفعات جنوب سيناء، صباح الاثنين المقبل 20 ديسمبر، حيث تكون درجة الحرارة العظمة 2 درجة مئوية والصغرى -5 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء أثناء فترتي الليل والنهار، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد على شمال الصعيد، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2 : 4 أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

- القاهرة والوجه البحري: 17 نهارا – 10 ليلا

- السواحل الشمالية : 16 نهارا – 11 ليلا

- جنوب سيناء: 21 نهارا – 14 ليلا

- شمال الصعيد: 18 نهارا – 07 ليلا

- جنوب الصعيد: 21 نهارا – 10 ليلا

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