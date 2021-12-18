وزيرة الهجرة تستعرض جهود إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" بمعرض "اكسبو دبي 2020"

كتب– أسامة علي:

عُقدت ندوة حوارية موسعة لاستعراض المبادرة بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتورة ميثاء الشامي، وزيرة الدولة بحكومة الإمارات العربية، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، والكاتب مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية للمبادرة والفنانة كارول سماحة مطربة الأغنية الرسمي، في ختام فعاليات الترويج ونشر أهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

ويأتي تنظيم هذه الندوة في اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

وخلال الندوة، قدمت وزيرة الهجرة عرضًا توضيحيًا يسرد جهود الوزارة من أجل تدشين مبادرة "اتكلم عربي" ومراحل التنفيذ على مدار نحو عامين، مشيرة إلى أن اللغة العربية عزيزة وثرية وقريبة إلى قلوبنا لأنها لغتنا وثقافتنا، مستعرضة جهود الوزارة أيضًا في إطلاق التطبيق الإلكتروني للمبادرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، ويقدم محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

وأضافت: "اليوم يوم خاص لأنه اليوم العالمي للغة العربية، فكان لابد أن نحتفي ونفخر بلغتنا"، مؤكدة أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء في ذلك والتأكيد على أهمية التحدث في المنزل باللغة العربية.

فيما أثنى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على المبادرة والتي تعد من أهم المبادرات التي تستهدف الحفاظ على اللغة العربية والهوية والثقافة الوطنية والعربية، وأشاد العسومي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة، مؤكداً حرص البرلمان العربي على المساهمة في إنجاحها لما تمثله من خطوة نوعية غير مسبوقة في تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية.

كما أثنت الدكتورة ميثاء الشامي وزيرة الدولة بحكومة الإمارات، على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وقالت: "إن اللغة هي الهوية وبها يتعرف الغير على هويتك، وإننا نفتخر بالثقافة العربية ونعتز بها"، لافتة إلى دور المعلمين بالمدارس في ترسيخ حب اللغة العربية لدى الطلاب ودور الأسرة كذلك لدعم هذه القضية، لأننا بحاجة إلى الاعتزاز باللغة العربية.



وقال الدكتور مدحت العدل إن هذه المبادرة مهمة جدًا فهي عمل تنويري يستهدف الحفاظ على هويتنا، مشيرًا إلى أهمية معلمين اللغة العربية في المدارس، فاللغة العربية لغة هامة جدًا وفي الخارج يترجمون أعمالا فنية وأشعار من اللغة العربية إلى لغتهم، لافتًا إلى أنه كان حريصًا ليكون أبناؤه على علم كبير باللغة العربية وقواعدها، ملقيًا أبياتًا شعرية احتفاء باللغة العربية.

كما أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لافتة إلى أن قضية الحفاظ على لغتنا العربية وهويتنا أمر هام في ظل الاستعمار الفكري المتواجد حاليًا، فهويتنا العربية هي مصدر قوة لنا، متابعة: "لابد أن يتم أيضًا توفير المعلومات بمواقع الإنترنت باللغة العربية، حيث إن أبناءنا يجدون المعلومات باللغات المختلفة، وأن بداية الحفاظ على اللغة العربية تكون من البيت والمدرسة".