وصل لـ٥٠ جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي بالأسواق وموعد انخفاضه وذلك بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إن ارتفاع أسعار التفاح البلدي بالأسواق يرجع لعدة أسباب أولها أننا لازلنا في بداية الموسم وبشائره والتي يكون فيها نسبة المعروض قليلًا للغاية ولا تلبي احتياجات الطلب عليه، إضافة إلى أن التفاح البلدي يمثل 50% من احتياجاتنا المحلية حيث أننا نعتمد على نسبة استيراد تقدر بـ 50% من التفاح الأمريكي والأوروبي.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار التفاح البلدي ستشهد انخفاضًا بنسبة 50% بعد شهر من الآن ليصبح أعلى سعر له بالأسواق 30 جنيهًا.

وسجلت الفاكهة اليوم بالأسواق الأسعار الآتية:

- سعر كيلو التفاح البلدي 50 جنيهًا.

- سعر كيلو الموز البلدي 17 جنيهًا.

- سعر كيلو الخوخ 33 جنيهًا.

- سعر كيلو البرقوق 36 جنيها.

- سعر كرتونة الكيوي بحوالي 315 جنيه.