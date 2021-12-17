طقس السبت.. رياح ورمال وبرودة تصل للصقيع في هذه المناطق

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان له، أنه يسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 18 – الصغرى 11

بورسعيد: العظمى 19 – الصغرى 11

سوهاج: العظمى 20 – الصغرى 07

أسوان: العظمى 21 – الصغرى 11

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/17/2142943/