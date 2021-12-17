مصريون في حميات العباسية.. مصدر يكشف معلومات جديدة بشأن إصابات متحور كورونا الجديد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه تم اكتشاف الحالات الثلاث المصابة بمتحور أوميكرون، من بين عدد من القادمين من جنوب أفريقيا الذين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا والبالغ عددهم 26 مريضاً.

وأشار المصدر إلى جنسية الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، وهم "مصريين"، وجرى نقلهم إلى مستشفى حميات العباسية بالقاهرة، بجانب باقي الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعزلهم في عنبر منفصل.

وأكد المصدر أنه تم التعامل طبيا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين للحالات التي تم اكتشافها أمس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وبحسب المصدر، فإن اكتشاف الحالات المصابة بمتحور أوميكرون الجديد، تزامن مع اكتشاف إصابات عدد من الركاب الأجانب القادمين إلى مصر، بعد إجراء التحليل السريع لهم، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإعادتهم إلى دولهم.

ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

يأتي ذلك تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور ، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة.

الجدير بالذكر ، أن مصر من خلال تكثيف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتا في مصر بالمقارنة بدول عديدة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما تدعو المواطنين بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

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