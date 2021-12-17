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التلقبات الجوية.. كيفية حماية الماشية من الإصابة بأمراض الشتاء

04:13 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
التلقبات الجوية.. كيفية حماية الماشية من الإصابة بأمراض الشتاء

أرشيفية

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الحيوانات تصاب بالأمراض التنفسية بكثرة مع بداية دخول فصل الشتاء، وتسبب خسائر كبيرة فى الإنتاج بالنسبة للفلاح أو المزارع الصغير.

وأضاف محمود، في تصريح خاص لمصراوي، الجمعة، أن التقلبات الجوية تؤثر سلباً على الجهاز المناعي للحيوانات، وتسبب خللا فى تبادل الغازات، وتؤدي إلى انخفاض نسب غاز الأكسجين في الأـنسجة الذي هو أساس العمليات الحيوية في جسم الكائن، وتكون الخسائر أكبر في الحيوانات الصغيرة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التزاحم وانتشار الأتربة والملوثات المختلفة مع ضعف التغذية، وعدم تحصين الحيوانات وخاصة الأمهات العشار، مع الأجواء المناخية الباردة، تساعد على نفوق الحيوانات.

وشدد على ضرورة عدم تعريض الحيوانات لتيارات الهواء المباشرة، وتقديم أغذية وعلائق مناسبة وبكميات كافية لرفع كفاءة جهاز المناعه للحيوانات، مع زيادة كميات مياه الشرب المخصصة لهم، وإضافة أملاح البوتاسيوم والكالسيوم إلى العلف وكذلك فيتامين لرفع المناعة.

وأشار إلى ضرورة رفع المخلفات الحيوانية باستمرار من الحظائر، والتعقيم المستمر لأرضية العنبر وجدرانه بالماء والصابون، مشددا على أهمية عدم خروج أو دخول الحيوانات السليمة إلى حظائر الحيوانات المصابة، إلا بواسطة المربي أو تحت إشراف الجهات المعنية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من انخفاض درجات الحرارة، وتوقعت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أغلب أنحاء البلاد.

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