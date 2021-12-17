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الطقس غدا.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وبرودة تصل للصقيع بهذه المناطق

03:11 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الطقس غدا.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وبرودة تصل للصقيع بهذه المناطق

أرشيفية

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان له، أنه يسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 10
الأسكندرية: العظمى 18 – الصغرى 11
بورسعيد: العظمى 19 – الصغرى 11
سوهاج: العظمى 20 – الصغرى 07
اسوان: العظمى 21 – الصغرى 11

رياح الرمال الطقس السواحل الشمالية الغربية

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