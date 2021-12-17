​​بعد البراءة.. ننشر تفاصيل أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان

كتب- مينا غالي:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.

وجاء في الدعوى، أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان، مضيفة بأن أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.

ويستعرض "مصراوي" القصة الكاملة لأزمة خلافات عمرو أديب ومحمد رمضان على النحو التالي:

1- أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، مقاضاة محمد رمضان، قائلًا: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وأضاف أديب، أنه سيقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

ووجه أديب رسالة إلى محمد رمضان قائلًا: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

وأضاف أديب:"الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها اتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين، ومعنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقى القانون هو اللي يحكم".

2- جاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو بصوت الإعلامي عمرو أديب مدمج على مشهد من مسلسله "نسر الصعيد" وهو يقوم يصفع أحد المخبرين بالقلم، ويقول: "انت حاشر دماغك ليه"، وذلك بعد رسالة وجهها عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" لـ"رمضان" قائلاً: "يا بني اهدأ، ارجع لعقلك يا بني يا حبيبي، بلاش غرور".

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3- وقبل ذلك بيومين، وجه الإعلامي المصري عمرو أديب انتقادا للممثل محمد رمضان، بسبب فيديو "رمي الفلوس" الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الرجل أصبح "عدو نفسه".

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر إن رمضان أراد إيصال رسالة أن الأموال لا تعنيه، وذلك بعد أن خسر قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغُرم 6 ملايين جنيه مصري.

ووصف "أديب" تصرف محمد رمضان بعد الحكم بـ"المستفز" للشعب المصري، لافتا إلى أن ما هكذا يتم التعامل مع قضية خاسرة في المحاكم المصرية.

4- في مارس الماضي وقعت أزمة بين أديب ورمضان بعدما اتهمه محمد رمضان بتجاهله، وجاء ذلك بعد إصابة ممثل شاب يدعى يوسف عمر بحروق من الدرجة الأولى أثناء تصويره لإعلان يشارك فيه محمد رمضان.. وهو الحادث الذي وقع بعد ساعات من إعلان محمد رمضان إصابته بحروق في الظهر خلال تصوير مسلسل موسى الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، كما تحدث عمرو أديب عن إصابة يوسف عمر وتطرق لإصابة محمد رمضان.

وذلك قبل أن يستضيف الممثل ليحكي عما حدث له أثناء تصوير الإعلان وطالب بحقه من خبير الخدع الذي تسبب في إصابته بحروق في ساقيه بجانب توضيحه لرد فعل محمد رمضان عقب الانفجار حيث توجه إليه لتشجيعه وغادر الأستوديو وأشار أنه لم يكن قد اكتشف حجم إصابته.

كما حرص الإعلامي عمرو أديب على سؤال الفنان الشاب يوسف عمر عن مدى معرفته بكيفية إصابة محمد رمضان بحرق في الظهر وأكد أنه لا يعرف إن كانت إصابة رمضان حدثت خلال تصوير الإعلان أم مسلسل موسى.

الأمر الذي تسبب في غضب محمد رمضان وطلب أن تهتم وسائل الإعلام بإصابته في الظهر.

5- عقب ذلك، خرج محمد رمضان ليبدي غضبه من تجاهل عمرو أديب ونشر صورة لإصابته على صفحته بموقع انستجرام قال فيها: "دي اصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليّ النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي."

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6- أعقب ذلك، خروج عمرو أديب ليرد على محمد رمضان مجددًا، وقال: "إنه لم يشن هجوما على محمد رمضان على الإطلاق وإنه قرر مساندة الفنان الشاب يوسف نجل الفنانة لبنى ونس، لكونه في مقتبل مشواره وتعرض لإصابات شديدة، وكل ما قاله في هذا الشأن على لسان يوسف أن رمضان لم يتعامل مع إصابته بنوع من الاهتمام واكتفى بأن قال له عاش يا بطل."

وأكد عمرو أديب أنه لم يفتح النار على محمد رمضان كما كتب، وأن إعلام بلده لا يتجاهله لأنه السبب وراء المكانة التي وصل لها حاليا، ودعا لرمضان بالشفاء، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بينه ورمضان، وأن الأخير يحظى باهتمام الآلاف من المتابعين له في مصر والوطن العربي وكثيرون يدعمونه، لكنه قرر دعم يوسف الفنان الشاب.

وأضاف قائلا: " عندما تكون نمبر 1 أو بلاش نمبر1 .. عندما تكون فنان كبير لابد وأن يكون لديك مسئولية مجتمعية .. وتروح للشاب اللى انفجر فيه القنبلة وتسأل عليه.. حضرتك ألف مين يعالجك .. إنما ده غلبان .. ومحدش جيه جنبك ولا هاجمك " ، موجها حديثه للفنان محمد رمضان قائلاً: "اللى عملك إعلام بلدك يا محمد".

7- عقب ذلك، قام محمد رمضان بنشر فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من حلقة عمرو أديب وهو يتحدث عنه ويقول: "حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وانت طالع الطيارة، وانت نازل من الطيارة"، ورد عليه محمد رمضان بنشر مونولوج "عيني علينا يا أهل الفن" للراحل إسماعيل ياسين وتقول كلماته: "عيني علينا يا أهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا"، وكتب معلقا على الفيديو "قل أعوذ برب الفلق".