الإيرادات وأعداد السائحين.. 10 معلومات عن البوابات الإلكترونية بالأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت منطقة أهرامات الجيزة، في تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتي تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكتروني للمنطقة الأثرية بعد تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن المنظومة بحسب وزارة السياحة على النحو التالي:

1- تأتي المنظومة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

2- تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا.

3- المنظومة تعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة.

4- إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل.

5- إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية.

6- تقوم البوابات الإلكترونية بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس.

7- تتيح المنظومة، إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها.

8- تتيح مراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات.

9- تتيح المنظومة أيضا السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.

10- جرى تشغيل وتركيب المنظومة في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، المتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعبدي الأقصر والكرنك ووادي الملوك بالاقصر ومتحف شرم الشيخ.

من جانبه، أعلن أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم، تركيب وتشغيل 13 بوابة إلكترونية حديثة عند منفذي دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنه تم البدء منذ أكتوبر الماضي في استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.