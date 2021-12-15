بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للإعلام.. حقوق إنسان النواب: عصر الإعلام الموجه انتهى

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة مغلوطة.

وبحسب بيان، أكد النائب طارق رضوان على أهمية دور المجلس في إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مبادرات رئاسية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أنه يلمس تغييرا إيجابيا في خطة عمل المجلس ولكن نحتاج للمزيد من التحرك لتغير لغة الخطاب الموجهة ليتناسب مع الأعمار السنية والشرائح العمرية المختلفة على مستوى الوسائل والوسائط التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن عصر الإعلام الموجه انتهى ونوعيه المنتج الإعلامي يختلف من متلقي لآخر وأنه كمتابع للمنصات الإعلامية يجد أن المهم فيها المنتج المقدم للشريحة صغيرة السن.

وأوضح الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام يعد أحد الروافد الهامة لحقوق الإنسان لأنه مقياس لحرية الرأي والتعبير.

كما أنه يلعب دورا هاما في التثقيف ورفع الوعي بحقوق الإنسان، وأضاف أن حقوق الإنسان اختلف مفهومها إلى كان يتمثل في الحقوق السياسية وحقوق السجناء وأصبح مفهوما شاملا يضم كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق الأخرى.

وأضاف أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لعمل دورات تثقيفية بإلإضافة لمبادرة لا للتعصب لجماهير الكورة ومبادرات أخرى خاصة بالفن.