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77 دولة أبلغت عن انتشاره.. هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟

07:16 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
77 دولة أبلغت عن انتشاره.. هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟

أوميكرون

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 77 دولة أبلغت عن حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد، والذي ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة أخرى.

اعتبرت المنظمة في إفادة صحفية، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سلالة أوميكرون لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة على الأرجح، مؤكدة أن اللقاحات أقل فاعلية بقليل ضد هذه النسخة.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم ترصد ظهور حالات إصابة بمتحور أومكيرون حتى الآن.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، أن "آخر بيانات رسمية لوزارة الصحة أكدت عدم ظهور متحور أوميكرون في مصر حتى الآن، وهذه هي المعلومة الموثقة لدينا".

وشدد على أن تحليل PCR ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد، ولا صحة لعدم فعالية التحليل مع هذا المتحور.

وأشار إلى التوسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات.

أوميكرون متحور كورونا سلالات كورونا مصر

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