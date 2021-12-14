الحكومة و"الأغلبية" يؤيدون مقترحًا برلمانيًّا بتعديل إحدى مواد قانون القيمة المضافة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل المقترح من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في البند رقم (15) بالمادة الثالثة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم من الحكومة.

وجاء البند رقم (15) في مشروع الحكومة، كالتالي:

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وطلب النائب مصطفى سالم، حذف عبارة "ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون"، من البند ١٥، والخاص بالتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وذكر سالم أن ذلك يعد عقابًا للممول الملتزم وميزة للممول غير الملتزم، كما أنه يتعارض مع الدستور.

وطلب النائب رأي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مدى توافق ذلك مع الدستور.

ورد جبالي بأن الحكومة ترد الأول على تساؤلات وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وتحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأبدى موافقته على مقترح سالم، وكذلك طلب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، الكلمة، ووافق على ما طرحه مصطفى سالم، وتم الموافقة بالإجماع من الجلسة العامة على المقترح، وتم حذف هذا الجزء من المادة.