بسبب الضرائب.. إساءة إلى البرلمان السابق تغضب رئيس "النواب" وزعيم الأغلبية

كتب- نشأت علي:

حذف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جملة "المجلس الماضي كان سيئ السمعة؛ لأنه كان موسومًا من المواطنين بأنه مجلس جباية من خلال الضرائب والرسوم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

وهاجم النائب أحمد الشرقاي، الحكومةَ بسبب فرض ضرائب ورسوم جديدة، محذرًا من أن يتحول المجلس إلى مجلس جباية، قائلًا: المجلس الماضي كان سيئ السمعة بسبب الضرائب والرسوم.

واعترض المستشار حنفي جبالي، على كلمة النائب وتم حذفها من المضبطة، بينما رد النائب، قائلًا: لا أعترض على حذفها من المضبطة؛ ولكن مشروع القانون الحالي يحمِّل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الظروف التي يعانونها أشد المعاناة.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مدافعًا عن المجلس، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يكن مجلسًا للجباية، قائلًا: هناك كثير من الجهود التي قام بها النواب في تخفيض الضرائب والرسوم.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على جملة لأحد النواب الموجهة إلى وزير المالية: "اتق الله في الناس"، مطالبًا بحذفها من المضبطة، وقال الوزير: الحكومة تتقي الله في الناس.

ورد رئيس مجلس النواب: كلمة لا بأس بها، ووردت كثيرًا في العديد من الموضوعات.

ومازح جبالي النائبة مها عبد الناصر، التي جاء دورها في الحصول على الكلمة، قائلًا: اتقي الله وابدأي في الكلمة معالي النائبة.