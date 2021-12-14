مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون شقق "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمواقع تنفيذ ٥٠٤٠ وحدة سكنية جديدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة شرق حي الأندلس بشرق المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الموقع يضم ٢٠٤٠ وحدة سكنية (٦٨ عمارة) بمساحة ٧٥ متراً للوحدة تضم غرفتين وصالة، و كذا ٣٠٠٠ وحدة سكنية ( ١٢٥ عمارة) بمساحة ٩٠ متراً للوحدة نموذج 3 غرف وصالة.

وخلال الجولة، تابع عمران، مُعدلات التنفيذ والإنشاءات بعمارات المشروع، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال التشطيبات بعددٍ من العمارات، وجارٍ استكمال أعمال الإنشاءات والمباني بباقي العمارات.

وشدد عمران على الالتزام بخطط التنفيذ وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشركات المتقاعسة.

كما حرص رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الاطمئنان على كافة العاملين في المواقع المختلفة و على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ومراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة.