"رياضة النواب" توصي مراعاة الصحة والسلامة في المنشآت الشبابية الفندقية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة ،وزارة الشباب بمراجعة الصحة والسلامة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية والمنشآت التى يتواجد بها أماكن فندقية على مستوى محافظات مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر بعض الإنشاءات والتطوير في مراكز الشباب، في عدد من المحافظات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن تردي وسوء حالة المنشآت بمركز شباب الشلالات بالإسكندرية وذلك بحضور الدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

وعلق الدكتور ضياء دويدار، مدير عام المنشآت الشبابية أن وزارة الشباب والرياضة، تعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأضاف أنه قد تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، والتي أفادت بانه تم طرح منشآت المركز للتطوير الشامل بنظام حق الانتفاع، وذلك بما يتناسب مع الطابع المعماري لمنطقة الشلالات ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم إسناد الأعمال بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وقد تم التعاقد بين (المركز – الجهة المنفذة) بمعرفة الوزارة، وجاري حاليًا السير في الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تطوير ورفع كفاءة نادي الكشافة البحرية بالحجاري بالأنفوشي، وأكدت إيمان عبدالجبار، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه قامت لجنة فنية من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة الموقع للوقوف على حجم الأعمال المطلوب تنفيذها بالموقع، ثم تبع ذلك عقد اجتماع مع إدارة جمعية الكشافة بالموقع لمناقشة مدى إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من إيرادات الجمعية المركزية للكشافة البحرية نظرا لورود طلب أعمال التطوير بعد اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأضافت أنه في حال قيام جمعية الكشافة من الانتهاء من أعمال التطوير في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة ستقوم وزارة الشباب والرياضة بفرش وتجهيز الموقع.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة مسئولي وزارة الشباب مدها بالمستندات الدالة على إجراءات الطرح الاستثمارى لمركز شباب الشلالات بالإسكندرية.

كما طالبت بضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة نادى الكشافة البحرية بالحجارى بالأنفوشي.