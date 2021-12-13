معتز بالله عبد الفتاح يجدد تعاقده مع قناة الشمس لمدة 3 سنوات

كتب- مينا غالي:

أكد الإعلامي أحمد الدغيدي، رئيس شبكة تليفزيون الشمس، تجديد تعاقد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مع تليفزيون الشمس لمدة ثلاث سنوات.

وكشف الدغيدى في تصريحات صحفية أن عبد الفتاح يمثل إضافة قوية لتليفزيون الشمس لما يمتلكه من خبرات إعلامية وسياسية طويلة، مؤكدا أن البرنامج يحظى بدعم كبير من إدارة القناة، وسيشهد خلال الفترة القادمة تطوير دائم يحافظ على نجاحه ويحقق المزيد من التقدم، بما يمتلكه من مهنية وتنوع وحرفية فى التناول.

وقام رئيس شبكة تليفزيون الشمس بتوقيع التعاقد مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح خلال الساعات الماضية.

ويقدم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح برنامج تحت الشمس، وهو برنامج التوك شو الرئيسي والذى يقدم محتوي متميزا، وحقق الكثير من الانفرادات واللقاءات الحوارية منذ انطلاقه فى مارس الماضى.