6 صور ترصد وصول آخر رحلات الحج السياحي البري 2024 إلى مكة والمدينة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، متابعة وصول رحلات الحج السياحي البري، والتي وصلت آخر رحلاته اليوم إلى مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن رحلات الحج السياحي البري التي تم تيسيرها هذا الموسم بلغ 148 رحلة تقل عدد 6000 حاج من المستوى البري، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.

وأشارت "سامي"، إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية - السعودية، استقبلت جميع حجاج رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخذت مختلف الإجراءات اللازمة، وأنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحة، حرص الوزارة في ضوء الخطة الشاملة التي وضعتها وتوجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبما يضمن راحتهم وسلامتهم والتأكد من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والخدمية لهم، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحسب بيان "السياحة"، أشاد عدد من حجاج السياحة بالخدمات المقدمة والتسهيلات التي توفرها لهم الوزارة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج.

يذكر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، وتم إتاحة عدد 150 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.

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