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الصحة تكشف عدد الأطفال المُسجلين للحصول على لقاح كورونا

04:02 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الصحة تكشف عدد الأطفال المُسجلين للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أكثر من 700 ألف طفل في الفئة العمرية بين 12 إلى 18 عامًا، سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه يجري إرسال رسائل بموعد ومكان الحصول على الجرعة بالنسبة للطفل، بشرط توجد ولي الأمر معه للتوقيع على الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أنه حال وجود عدد كبير من الطلاب سجلوا بياناتهم للحصول على اللقاح، يتم التواصل مع مديرية الشؤون الصحية التابعة لها، وإرسال فريق طبي لتطعيم الطلاب مع حضور ولي الأمر للتوقيع على الإقرار.

وأكد أن الحصول على اللقاح "اختياري" بالنسبة للأطفال، حيث يجري تطعيمهم بلقاح شركة فايزر.

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